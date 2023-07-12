РБК: прокатные сборы первого полугодия 2023 года приблизились к показателям четырехлетней давности

Львиную долю обеспечили ЧЕБУРАШКА и «серый» прокат

За первое полугодие 2023 года российский прокат сумел наполнить кинотеатральные кассы на 23,9 млрд рублей. Это лучший показатель после 2019 года; он на 64% превышает итоги такого же периода 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

По итогам января-июня 2020 года, когда началась пандемия, кинотеатральные сборы в России, по данным ЕАИС, составили 15,8 млрд руб. В первом полугодии 2021 года российские кинопоказчики привлекли выручку в размере 21,8 млрд рублей.

Чуть меньше трети (28,5%) кассы в 2023 году принес ЧЕБУРАШКА, заработавший 6,8 млрд рублей. Еще примерно треть поступлений мог обеспечить «серый» показ голливудских лент. О последнем говорит глава объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин.

По сведениям «Бюллетеня кинопрокатчика», АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ освоил в российских кинотеатрах 1,15 млрд рублей, третьи СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ — 204 млн рублей, ФОРСАЖ 10 — не менее 242 млн.

При этом, по данным ЕАИС, количество посетителей кинотеатров в первом полугодии 2023 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года: 75,8 млн зрителей против 80,4 млн. В 2019 году этот показатель достигал 113 млн.

В министерстве культуры прогнозируют, что по итогам года объем кассовых сборов может достигнуть 40 млрд рублей. «С учетом увеличенного объема государственной поддержки в 2022 году и с учетом производственного цикла фильмов объем кассовых сборов с 2024 года будет демонстрировать устойчивый рост, — отмечают в ведомстве. — Кроме того, была обеспечена приоритизация поддержки проектов, запланированных к выходу в прокат в период контентного дефицита 2022–2024 годов, увеличена частота проведения процедур отбора проектов национальных фильмов, претендующих на получение средств государственной поддержки».

Опрошенные РБК участники рынка, включая Алексея Васясина, представителя сети «Люксор» Анны Татаренок, президента сети «Каро» Ольги Зиняковой, а также главу агентства InterMedia Евгения Сафронова, полагают, что приведенных цифр недостаточно для того, чтобы говорить о стабилизации кинотеатральной отрасли после ухода из России голливудских мейджоров.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА