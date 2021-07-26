Realist Web Fest объявил состав жюри основного конкурса и конкурса пилотов

В международное жюри Основного конкурса вошли Владимир и Олег Пресняковы, Максим Пежемский, Ольга Сутулова, Леандро Силва, Роуз оф Доллс и Жоэль Бассажэ.

Сценаристы, писатели и режиссеры Олег и Владимир Пресняковы являются авторами таких пьес, как «Половое покрытие», «Изображая жертву», «Как выдать маму замуж» и «Храни меня мой инстаграм!». Их пьесы активно ставятся на российских и мировых площадках, в том числе известными театральными компаниями New Group, Play Company (New York); Royal Court Theatre (London), Deutsches Theater (Berlin).

Режиссер Максим Пежемский известен широкому зрителю по фильмам МАМА НЕ ГОРЮЙ, ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2 и сериалу «Проект "Анна Николаевна"» (2020).

Также в состав жюри вошла российская актриса театра и кино Ольга Сутулова («Содержанки», «Последний министр»).

Леандро Силва – основатель и директор одного из самых престижных веб-фестивалей Rio Web Fest, также и сам выступает в роли режиссера веб-сериалов. Актриса, режиссер, и продюсер Роуз оф Доллс является основательницей и директором фестиваля веб-сериалов в испанском Бильбао Bilbao Seriesland.

Также в жюри вошел французский телевизионный сценарист, автор более 10 популярных ТВ-проектов и один из первых энтузиастов мирового веб-движения Жоэль Бассажэ. Именно он основал Чемпионат мира по веб-сериалам, объединивший три десятка тематических смотров из разных стран. На данный момент Бассажэ является ключевым экспертом мировой веб-индустрии и одним из кураторов веб-направления крупнейшего международного кинорынка MIP.

Жюри предстоит отсмотреть 44 работы, вошедшие в Основной конкурс и выбрать лучших в номинациях «Лучший веб-сериал», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «За оригинальность идеи» и «Самый яркий персонаж веб-сериала». В этом году отборочная комиссия рассматривала заявки, поступившие на конкурс за два года, также в этом году добавлена номинация «Лучший российский веб-сериал» в связи с заметным увеличением российских проектов в конкурсе.

Помимо жюри Основного конкурса на фестивале будет работать жюри Пилотов, которое состоит из представителей ключевых стриминговых платформ. Они выберут победителя в номинации «Лучший пилот», а также примут участие в деловой программе фестиваля. В рамках деловой части пройдут профессиональные круглые столы и дискуссии, а также питчинг дебютантов в рамках Международного фестиваля веб-сериалов Realist и Нижегородского молодежного кинофорума.

Фестиваль откроется 29 августа и продлится до 1 августа включительно. Помимо конкурсных показов в рамках смотра пройдут специальные показы для жителей города – в кинотеатре «Орленок» можно будет посмотреть лучшие российские веб-сериалы.

26.07.2021 Автор: Виолетта Палий