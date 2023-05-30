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В Госдуме предложили разрешить Роскомнадзору блокировать рекомендательные сервисы

Автор: БК

30 мая 2023

Отключать их работу теперь сможет не пользователь, а государство

В парламенте представили новую версию законопроекта о рекомендациях в соцсетях и у онлайн-кинотеатров. Авторы новеллы намерены разрешить Роскомнадзору блокировать соответствующие сервисы, если чиновники обнаружат, что действующие алгоритмы компаний отличаются от заявленных.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Новая версия документа может быть внесена в Госдуму до конца весенней сессии ее разработчиком депутатом Антоном Горелкиным.

Согласно проекту, РКН получит право на получение сведений для оценки соответствия применения рекомендательных технологий нормам законодательства. Горелкин подчеркнул, что речь не идет о том, что у Роскомнадзора «появляется обязанность запрашивать у владельца того или иного ресурса информацию о работе его рекомендательного сервиса». Тем не менее, опрошенные изданием эксперты утверждают, что, согласно документу, компании будут обязаны декларировать, по каким именно принципам работают их рекомендательные алгоритмы. У Роскомнадзора же появляется возможность запрашивать информацию о работе таких алгоритмов.

Рекомендательные алгоритмы используют в том числе онлайн-кинотеатры, для многих из которых эта технология служит исключительным торговым предложением. 

Изначально законопроект должен был обязать разработчиков добавлять функцию, которая отключала бы рекомендательные алгоритмы. Заявлялось, что авторы хотели внести в Госдуму законопроект с формулировками с «максимально широким» толкованием и добавить конкретные требования ко второму чтению. Авторы оправдывали меру необходимостью «защитить права пользователей» и «не допустить манипуляции со стороны цифровых платформ».

Горелкин убежден, что сейчас выгодная для платформ информация продвигается непрозрачными способами. Очевидно, он считает эту ситуацию неправильной. 

В новой версии проекта функция блокировки рекомендательного алгоритма может быть закреплена не за пользователем, а за государством. Если Роскомнадзор сочтет, что сервис функционирует неправильно, он сможет направить владельцу предписание об устранении нарушения. В случае принятия закона в существующем виде РКН сможет добиваться блокировки сервиса.

Издание приводит слова гендиректора аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова. По его сведениям, в разработку рекомендательных алгоритмов, на базе которых работают, в том числе, сервисы онлайн-кинотеатров, вложены «десятки или даже сотни миллионов рублей». Раскрытие алгоритмов станет равносильно бесплатной передаче ноу-хау государственному регулятору. К тому же это создаст риск утечек чувствительной для компании информации, полагает Кусков. 

Ранее против законопроекта выступили маркетплейсы. По словам представителей отрасли, отказ от рекомендательных алгоритмов отбросил бы индустрию на 20 лет назад.

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