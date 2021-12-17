top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Красный квадрат» и Музей кино объявили победителей питчинга сериалов для онлайн-платформ

«Красный квадрат» и Музей кино объявили победителей питчинга сериалов для онлайн-платформ

Автор: Виолетта Палий

17 декабря 2021

Призерами стали четыре проекта

Медиагруппа «Красный квадрат» и Музей кино назвали победителей итогового питчинга сериалов для онлайн-платформ. Экспертами выступили представители таких видеосервисов, как Premier, Kion, Okko, Megogo, VK и другие лидеры VOD-индустрии. Победители питчинга смогут реализовать проект совместно с медиагруппой «Красный квадрат». 

Список победителей:

Первое место — «Fake out» (автор: Дмитрий Гаврилюк). История конторы которая поставляет актеров в реальные семьи играть родственников при разных обстоятельствах. 

Лауреаты:
«Подруга на час» (авторы: Анна Митафиди и Вероника Кондратьева). История про девушку работающую «другом на час» в Москве/
«Победитель» (авторы: Артём Савин Мария Кац). История сложных отношений отца и сына в мире футбольных фанатов
«Гримёр» (автор: Анна Рудакова). История о гримере в агенстве ритуальных услуг

Из 497 заявок в финал прошла 21 идея проектов различных жанров и актуальных форматов. Участниками стали студенты профильных учреждений Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), института кино и телевидения (ГИТР), школы кино и телевидения «Индустрия», Московской школы кино (Moscow Film School, Universal University), Института кино НИУ ВШЭ, а также авторы из агентства «Стардаст». 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд сборов первого дня в постковидный период
Подробнее
«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд предпродаж постковидного периода
Подробнее
Глава «Роскино» рассказала о дате запуска российского аналога IMDb
Подробнее
НМГ и основатель Comedy Club создадут общий продакшн
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 6 по 12 декабря
Подробнее
«Кино-Театр.Ру» опубликовал рейтинг самых популярных российских фильмов и сериалов
Подробнее
Александр Кузнецов сыграет одну из ключевых ролей в третьих «Фантастических тварях»
Подробнее
Фильм-катастрофа «Одна» продан на ряд крупных рынков
Подробнее
Проекты «Крецул» и «Каникулы» получат поддержку от Eurimages
Подробнее
Бюджет Института развития Интернета на 2022 год составит 15 млрд рублей
Подробнее
«Одноклассники» назвали популярные в 2021 году фильмы и сериалы
Подробнее
New Regency заключила сделку с Disney
Подробнее
Стали известны номинанты на «Золотой глобус»
Подробнее
Новый антипиратский меморандум будет подписан до конца года
Подробнее
Лидеры индустрии обсудили стандартизацию цифрового кино
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Матрица: Воскрешение» опережает «Мортал Комбат»
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2021 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 декабря
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: «Матрица» обошла «Человека-паука» в офлайне
Подробнее
Касса четверга: «Дом Gucci» вновь на первой строчке
Подробнее