«Красный квадрат» и Музей кино объявили победителей питчинга сериалов для онлайн-платформ

Призерами стали четыре проекта

Медиагруппа «Красный квадрат» и Музей кино назвали победителей итогового питчинга сериалов для онлайн-платформ. Экспертами выступили представители таких видеосервисов, как Premier, Kion, Okko, Megogo, VK и другие лидеры VOD-индустрии. Победители питчинга смогут реализовать проект совместно с медиагруппой «Красный квадрат».

Список победителей:

Первое место — «Fake out» (автор: Дмитрий Гаврилюк). История конторы которая поставляет актеров в реальные семьи играть родственников при разных обстоятельствах.

Лауреаты:

«Подруга на час» (авторы: Анна Митафиди и Вероника Кондратьева). История про девушку работающую «другом на час» в Москве/

«Победитель» (авторы: Артём Савин Мария Кац). История сложных отношений отца и сына в мире футбольных фанатов

«Гримёр» (автор: Анна Рудакова). История о гримере в агенстве ритуальных услуг

Из 497 заявок в финал прошла 21 идея проектов различных жанров и актуальных форматов. Участниками стали студенты профильных учреждений — Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), института кино и телевидения (ГИТР), школы кино и телевидения «Индустрия», Московской школы кино (Moscow Film School, Universal University), Института кино НИУ ВШЭ, а также авторы из агентства «Стардаст».