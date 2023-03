Обзор изменений графика релизов в России с 27 февраля по 5 марта

Хорроры, драмы и мультфильмы

На прошлой неделе компания Global Film объявила об отмене своего релиза ЛОГОВО ШПИОНА, который должен был выйти на экраны 4 мая. Из списка выбыли COME TOGETHER (CPF, 26 октября), и БЛИЗКО (EXP, 6 апреля). Отменен выход картины ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА! (PRD, 20 апреля).

Global Film анонсировала выход испанской драмы ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ на 27 апреля. Канадская премьера SIMULANT (CPR) запланирована на ту же дату. HEROES OF THE GOLDEN MASKS (EXP) выйдет на экраны 15 июня.

«Иноекино» запланировало пакет релизов. Среди них — перевыпуски бразильской драмы ГОРОД БОГА (13 апреля), аниме ЕЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ (30 марта), корейского боевика ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ (27 апреля). «Кинологистика» представит ряд хорроров, в числе которых ПОВОРОТ НЕ ТУДА. ДОМ ЗЛА (18 мая) и ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 (15 июня).

Russian World Vision представит китайский фильм ПАНДА ИЗ КОСМОСА 29 июня, а также перевыпустит классику артхауса ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ 13 апреля.

«Атмосфера кино» перенесет свой релиз французских ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ: Д’АРТАНЬЯН с 6 на 27 апреля. Выход британской картины с аналогичным названием компания «Парадиз» сдвинет с 16 на 23 марта.

Компания Global Film передвинет выход на экраны боевика МИССИЯ АССАСИНА с Брюсом Уиллисом в главной роли с 30 марта на 4 апреля. ВЗЛОМЩИК того же прокатчика переехал с 23 марта на 30 марта.

Централ Партнершип изменил дату релиза фильма ДЫХАНИЕ: вместо 30 марта картина увидит свет 22 июня. Сверхъестественный триллер ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ. ПОСВЯЩЕНИЕ попадет на российские экраны не 30 марта, а 23 марта.

Capella film провела масштабную перестановку. WAITING FOR DALI выйдет 1 июня, а не 31 августа, ALL NAMES OF GOD поменял дату релиза с 28 сентября на 29 июня, FREUD’S LAST SESSION выйдет не 23 ноября, а 7 декабря; релиз HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS запланирован на 15 июня вместо 31 августа. ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА попадет на российские экраны 18 мая вместо 23 марта. ПРЕДЧУВСТВИЕ выйдет в прокат 26 октября, а не 28 сентября, как было запланировано.