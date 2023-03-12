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Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 6 по 12 марта

Автор: Кирилл Шамсутдинов

12 марта 2023

Хорроры, боевики и исторические драмы

На прошлой неделе компания «Наше кино» объявила о том, что ее фильм КОШМАР не выйдет на экраны 6 апреля. Из списка запланированных релизов также выбыл TIN SOLDIER (PRD, 22 июня).

«Экспонента Фильм» запланировала пакет релизов: хорроры RUN RABBIT RUN и GODLESS: THE EASTFIELD EXORCISM выйдут 27 мая и 8 июня, соответственно, а британская драма THE UNLIKELY PILGRIMAGE OF HAROLD FRY с Джимом Бродбентом — 10 августа. 

«Парадиз» объявил даты выхода двух своих хорроров: АДСКУЮ ПАСТЬ МОХАВЕ зрители увидят после 4 мая, а ИГРУ В ЛИФТЕ — после 18 мая.

Еще два хоррора заявила компания Arna Media. Это ирландское ПРОКЛЯТИЕ. НОЧЬ СТРАХА (1 июня) и новозеландское НЕЧТО. МОНСТР ИЗ ГЛУБИН (27 апреля). У того же прокатчика — исторический боевик ОТЕЦ И СЫН (18 мая), посвященный судьбе солдата колониальных войск на Первой мировой войне, и мелодрама ВЛЮБЛЕН БЕЗ ПАМЯТИ (11 мая).

A-One Films запланировала релиз ВОЗВРАЩЕНИЯ В СЕУЛ Дави Чоу на 13 апреля. 

«Атмосфера кино» назначила новую дату выхода картины Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ. Вместо 25 мая зрители увидят фильм с Тимофеем Трибунцевым после 8 июня. 

«Централ Партнершип» анонсировала, что ее драма ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА выйдет 1 июня, а не 23 марта, как планировалось изначально. Релиз КОМНАТА ЧУДЕС ее прокатчик «Capella Film» сдвинул с 20 апреля на 15 июня. 

С 1 июня на 20 июля «Экспонента фильм» перенесла выход фантастической комедии (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ. Релиз SMOTHER компания сдвинула с 27 мая на 6 июля. Аргентинский хоррор AUXILIO увидит свет 22 июня, а не 18 мая, как было запланировано.

Мюзикл ЛУЧШИЕ ДНИ (PRD) российские зрители увидят не 4 мая, а 22 июня. «ПилотКино» переместил релиз криминальной драмы ИСТОРИЯ ОДНОГО ОГРАБЛЕНИЯ с 6 апреля на 13 апреля. Голландская приключенческая картина СПИРИТ (KNLG) увидит свет не 11 мая, а 27 апреля. «Артхаус» выпустит мелодраму ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ 13 апреля; изначальный выход картины планировался прокатчиком на 1 декабря прошлого года.

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