Russian Film Festival впервые проходит в Азербайджане на «Кинопоиске»

Российские фильмы доступны в онлайн-формате до 5 декабря

Фестиваль Russian Film Festival в Азербайджане впервые пройдёт с 8 ноября по 5 декабря в партнерстве с российским онлайн-кинотеатром «Кинопоиск» и при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры Азербайджана. В рамках Russian Film Festival 8 российских фильмов будут доступны бесплатно для пользователей сервиса в течение месяца. Все фильмы субтитрированы на азербайджанский язык.

В программу RFF в Азербайджане вошли:

● КОНЕК-ГОРБУНОК Олега Погодина (фэнтези, приключения, 2021)

● ОБЩАГА Романа Васьянова (драма, 2021)

● СКАЖИ ЕЙ Александра Молочникова (драма, 2020)

● КРАСНЫЙ ПРИЗРАК Андрея Богатырева (военный, триллер, 2020)

● КИТОБОЙ Филиппа Юрьева (драма, приключения, 2020)

● СПУТНИК Егора Абраменко (фантастика, ужасы, 2020)

● ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Авдотьи Смирновой (историческая драма, 2018)

● БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ Анастасии Поповой (семейный, 2020)

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино: «Мы рады впервые представить онлайн-фестиваль российского кино Russian Film Festival в Азербайджане совместно с «Кинопоиском» — одним из лидеров среди онлайн-кинотеатров в России, который также набирает обороты в Азербайджане. Россия и Азербайджан — давние партнеры в разных сферах, в том числе и в сфере культуры. Уже много лет реализуется масштабный обменный проект Дни культуры, и теперь Russian Film Festival также станет важной частью культурного диалога. Кроме того, фестиваль поможет и вывести на новый уровень коммуникацию между российским кинематографом и активно развивающейся киноиндустрией Азербайджана. Приятно видеть среди участников международных фестивалей последних лет как яркие работы азербайджанских кинематографистов, так и российские копродукционные проекты с Азербайджаном (к примеру, короткометражный фильм ПОСЛЕДНИЙ Сергея Пикалова — участник 67-го Каннского кинофестиваля). Мы видим, что коллеги много работают в сфере развития кинематографа в стране (это и создание кинокомиссии Filming Azerbaijan, и сотрудничество с мировыми VOD-платформами). Уверена, что у нас есть большой потенциал в развитии копродукции. Надеюсь, что благодаря Russian Film Festival появится больше взаимного интереса к совместному кинопроизводству».

Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов Яндекса: «Подписка Яндекс.Плюс, включающая и доступ к каталогу «Кинопоиска», запустилась в Азербайджане весной этого года. За это время мы увидели большой интерес пользователей к современному российскому кино, и поэтому, разрабатывая программу фестиваля, стремились собрать максимально широкий круг самых интересных премьер последних лет. Здесь и фестивальное кино, такое как КИТОБОЙ и ОБЩАГА, и громкий блокбастер СПУТНИК, и фильмы для семейного просмотра: БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ и КОНЕК-ГОРБУНОК. Надеемся, что каждый наш подписчик в Азербайджане найдет в программе фестиваля интересные ему фильмы и откроет для себя новых талантливых авторов».

Russian Film Festival был организован Роскино в 2020 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и уже прошел в 16 странах, суммарно собрав более 200 тысяч зрителей по всему миру.