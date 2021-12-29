Число зрителей Russian Film Festival суммарно превысило 1 млн человек

Смотры проходили в 23 странах

Проект Russian Film Festival (RFF) преодолел отметку в один миллион зрителей. С момента старта фестиваля, мероприятия прошли в 23 странах мира. Смотр организован Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 2020 году

В 2020 году RFF прошел в Австралии, Мексике, Испании и Бразилии в сотрудничестве с локальными онлайн-платформами. В 2021 году фестиваль расширил свою географию, а проекты были переведены на 16 языков. Всего с момента запуска фестиваля в ноябре 2020 было показано 52 фильма. Проект стартовал в июне 2021-го на латиноамериканской VOD-платформе Qubit в трех странах: Аргентине, Чили и Уругвае, – и продолжился в Казахстане на базе онлайн-кинотеатра Okko, став первым онлайн-мероприятием российского кино на территории СНГ. Далее современные российские фильмы показали на крупнейшей локальной платформе Южной Кореи Homechoice, а затем в Индии, Азербайджане на Kinopoisk HD, Израиле и Китае в рамках Пекинского Международного фестиваля. В Пекине фильм программы RFF, военная драма БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, был отмечен наградой: Андрей Зайцев получил премию как лучший режиссер. Кроме того, российские фильмы в рамках Russian Film Festival показали в этом году в Великобритании, на платформе Британского института кино BFI Player, особым интересом пользовались фильмы от женщин-режиссеров. На RFF в Индии за шесть недель показа российские фильмы на платформе Hotstar + Disney посмотрело почти 700 тыс. зрителей.

Также российское кино и анимацию увидели в рамках показов на фестивалях во Франции, Польше, Египте, Узбекистане, Латвии, Эстонии, Беларуси, Монголии. В Кыргызстане RFF впервые состоялся в формате самостоятельного офлайн-фестиваля.

Что касается зрительских предпочтений, в статистике с большим отрывом лидируют фильмы в жанре комедии (49%), на втором месте драмы (26%), на третьем — фильмы о спорте (17%). Также в рамках онлайн-показов большим спросом пользовались картины, ориентированные на массового зрителя, а на офлайн фестивалях в лидерах были более авторские проекты.

По результатам опроса зрителей в странах Латинской Америки, 25% респондентов стали лучше думать о российском контенте в целом, а 30% отметили, что после фестиваля стали лучше относиться к России. Также 25% опрошенных захотели приехать в Россию благодаря фестивалю.

Среди участников Russian Film Festival в 2020-2021 гг. — игровые картины ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского, ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ Анны Пармас, ФРАНЦУЗ Андрея Смирнова, ТЕКСТ Клима Шипенко, ЛЕД Олега Трофима, ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина, НА ОСТРИЕ Эдуарда Бордукова, СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР Ренаты Литвиновой, КИТОБОЙ Филиппа Юрьева, ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА Семена Серзина, СПУТНИК Егора Абраменко, МАША Анастасии Пальчиковой, БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК Андрея Зайцева, СОВЕСТЬ Алексея Козлова, ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» Алексея Федорченко и другие российские фильмы.

Также иностранным зрителям были показаны анимационные фильмы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА, а также анимационные сериалы ЦАРЕВНЫ и ТРИ КОТА. Впервые в 2021 году в программу вошло и документальное кино: МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ: НАЧАЛО ЖИЗНИ Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, БОЙ Максима Арбугаева и СТАНИСЛАВСКИЙ. ЖАЖДА ЖИЗНИ Юлии Бобковой.

Министр культуры РФ Ольга Любимова: «Для нас очень важно расширять присутствие отечественного контента и талантов на международной арене. Беспрецедентные результаты на ведущих мировых кинофестивалях в этом году, яркое участие кинопроизводителей на основных кинорынках говорят о высоком интересе к российской индустрии со стороны профессионального сообщества. И тем важнее, что благодаря Russian Film Festival наши фильмы видят, смотрят, а в некоторых странах с нетерпением ждут простые зрители. Запуск проекта состоялся в непростой год. Но тот опыт по организации фестивалей в разных странах, отклики, которые мы получали по итогам их проведения, говорят о значимости этого начинания для дальнейшего развития киноотрасли».

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино: «Мы невероятно воодушевлены успехом Russian Film Festival — российские фильмы и анимацию посмотрели более миллиона человек в разных странах мира! Мы планируем поделиться результатами фестиваля с представителями индустрии, для которых эти показатели (страны-лидеры, предпочтения по жанрам) являются крайне ценной информацией при планировании географии продаж своего контента. Также неожиданным «бонусом» стал рост интереса к России как к туристическому направлению: многие зрители после просмотра фильмов хотят приехать в нашу страну, об этом они написали в нашем опросе. Таким образом, недели российского кино способствуют изменению восприятия российского контента, а также повышению как интереса к стране, так и ее туристической привлекательности. У нас амбициозные планы на 2022 год: мы намерены сделать RFF ежегодным традиционным фестивалем, и, конечно, уже сейчас работаем над расширением географии и программы. Уверена, что RFF будет способствовать росту аудитории поклонников российского кинематографа и укреплению культурных связей между странами».