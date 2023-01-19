Роскомнадзор сформулировал критерии пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии в Интернете

Ведомство также подготовило список фильмов и сериалов, подлежащих удалению с видеосервисов

В настоящее время активно ведется работа над подзаконными актами, которые будут регулировать отнесение информации к пропаганде ЛГБТ, смены пола и педофилии. Об этом сообщают «Ведомости».

Роскомнадзор уже подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в Интернете. При этом, даже если приказ ведомства будет принят в ближайшее время, данные критерии начнут действовать с 1 сентября 2023 года и в течение шести лет.

Онлайн-кинотеатры уже начали удалять фильмы и сериал с сюжетной линией с ЛГБТ или ЛГБТ-героями, т.к, 9 января 2023 года завершился ранее оговоренный переходный период, в рамках которого РКН не проводил мониторинг исполнения закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Роскомнадзор также подготовил список фильмов и сериалов, которые относятся к пропаганде ЛГБТ, полученный видеосервисами в конце декабря. Компаниям было предложено самим провести мониторинг и привести библиотеку в соответствие с законом. Кроме того, обсуждался также вариант общественного контроля.

В список контента, который ведомство относит к пропаганде ЛГБТ, вошли фильмы ГОРБАТАЯ ГОРА и НАЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ. Сейчас эти картины не доступны на легальных онлайн-кинотеатрах. Также недоступными стали первый сезон сериала «Сексуальная жизнь студенток» видеосервиса Амедиатека и первый сезон сериала «Будет больно».

Как указано в проекте приказа РКН, сайты могут быть включены в единый реестр запрещенных при наличии информации, которая будет соответствовать одному или нескольким критериям:

• направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;

• убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленной на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;

• создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

• оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

• вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;

• направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости;

• выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола вступил в силу 5 декабря. В соответствии с законом, в случае его нарушения физлицам грозит штраф от 50 000 до 400 000 рублей, должностным лицам – от 100 000 до 800 000 рублей, а юрлицам – штраф до 5 млн рублей. Также сайты, распространяющие подобную информацию, будут внесены в реестр запрещенных с их дальнейшей блокировкой.