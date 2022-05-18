Роскомнадзор начал процедуру исключения Megogo и Netflix из реестра аудиовизуальных сервисов

Платформы будут исключены из перечня в течение шести месяцев

Роскомнадзор начал процедуру исключения Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов, сообщают «Ведомости». Оба видеосервиса приостановили деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине.

Netflix и Megogo будут исключены из реестра АВС в ближайшие шесть месяцев, уточнил представитель ведомства. Согласно ч. 12 ст. 10.5 закона «Об информации», АВС исключается из реестра, если его среднесуточная аудитория в течение шести месяцев составляет менее 100 тысяч российских пользователей. Т.к. Mediascope является единым измерителем аудитории интернет-ресурсов, решение об исключении сервиса из реестра АВС в связи со снижением его аудитории будет приниматься на основании данных именно этой компании. При этом возможен порядок, согласно которому сервис могут исключить из реестра в течение трех месяцев, но для этого необходимо заявление его владельца.

Компания «Мегого», которая управляла сервисом Megogo в России, не получала запросы от РКН по суточной аудитории сервиса, сообщил представитель компании. При этом «Мегого» продолжает вести свою деятельность, связанную с партнерскими обязательствами.

Реестр АВС был создан в конце 2020 года для мониторинга контента видеосервисов. В перечень входят несколько десятков онлайн-кинотеатров, работающих в России, которыми хотя бы раз в сутки пользуется более 100 тысяч местных пользователей. Пока в России не выносили ни одного решения об исключении какого-либо онлайн-кинотеатра из реестра АВС.

По данным Mediascope, в феврале в приложение или на сайт каждого из этих сервисов хотя бы раз в сутки заходило в среднем более 180 тысяч человек в России старше 12 лет. Уже в марте этот показатель у Netflix составлял 148 тысяч человек, а в апреле — лишь 80 тысяч. Данные по среднесуточной аудитории Megogo за март и апрель компания не предоставила из-за их «статистической незначимости». При этом в феврале хотя бы раз за месяц в приложение или на сайт этого видеосервиса заходило порядка 2,5 млн человек в России, в марте – чуть больше 1 млн, а в апреле – 406 тысяч человек.

Megogo работал в России с 2012 года. В 2021 году, по данным аналитиков TMT Consulting, видеосервис занимал 8% рынка онлайн-кинотеатров по выручке и входил в топ-5 платформ. Видеосервис Netflix вышел на российский рынок в сентябре 2020 года в партнерстве с «Национальной медиа группой». Дочерняя структура данного холдинга стала оператором Netflix в России. Из-за ухода стриминга из России Netflix потерял порядка 700 тысяч подписчиков.