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Роскомнадзор может запретить рекламу «неприземлившимся» компаниям

Автор: БК

16 февраля 2022

Также Госдума предлагает ввести дополнительные штрафы за несоблюдение закона

Роскомнадзор запустит в ближайшее время «меры принуждения» для зарубежных компаний, которые не выполнили российский закон о «приземлении». Первой из таких мер может стать запрет на рекламу и на размещение рекламы в своих сервисах. Кроме того, для нарушителей в Госдуме разработали поправки о введении оборотных штрафов. По словам председателя комитета Думы по информполитике Александра Хинштейна, сейчас поправки в Кодекс об административных правонарушениях направлены в правительство. В частности, ответственность будет предусмотрена не только для компаний, но и для должностных лиц.

На данный момент только две иностранные компании в полной мере выполнили закон — Apple и Spotify. Частично выполнили требования компании TikTok, Likeme, Twitter, Zoom и Viber. Вообще не выполнили требования Google, Meta, Discord, Twitch и Telegram. Еще две компании «приземлились» в России по собственной инициативе, зарегистрировав уже личные кабинеты на сайте Роскомнадзора — Wargaming и AliExpress.

Закон «о приземлении» крупных иностранных IT-компаний в России начал действовать с 1 января 2022 года. Согласно данному документу, компании с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей в сутки должны выполнить следующие требования: создать на своей платформе форму взаимодействия с пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть в России представительство или филиал. Под действие закона попадают 13 компаний, среди которых оказались Google, Meta, Apple, Telegram, Twitter, TikTok, Zoom.

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