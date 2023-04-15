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Роскомнадзор направил видеосервисам первые протоколы о нарушении закона об ЛГБТ

Автор: БК

15 апреля 2023

Эксперты и юристы сетуют на расплывчатость формулировок нормы

Два сервиса, поставляющие в Интернете аудиовизуальный контент, впервые в отрасли получили административные протоколы за демонстрацию несовершеннолетним материалов, содержащих ЛГБТ-сцены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей Роскомнадзора. Речь об онлайн-кинотеатре Movix (принадлежит пермскому «ЭР-Телеком Холдингу») и мультиплатформенном сервисе интернет-телевидения Peers.TV (владелец — новосибирская IT-компания «Инетра»).

В ведомстве также заявили, что выявили еще у 10 сервисов 15 аналогичных нарушений, за которые по статье 6.21.2. КоАП ч.2, юридическим лицам грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. Список нарушителей и запрещенного к демонстрации контента в РКН не привели, однако чиновники службы предупредили, что по всем обнаруженным фактам будут составлены административные протоколы. 

Опрошенные изданием площадки, среди которых Premier Okko, «Кинопоиск», Start и Kion, опровергли или отказались подтвердить получение предупреждений от органов власти в связи с неисполнением нового законодательства об «ЛГБТ-пропаганде», вступившем в силу в декабре прошлого года.

В январе представители Роскомнадзора подготовили проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в Интернете, однако он до сих пор не принят. Тем не менее, онлайн-кинотеатры почти сразу начали удалять фильмы и сериалы, приводя библиотеку в соответствие с новыми поправками о полном запрете пропаганды ЛГБТ. В список нежелательного контента вошли фильмы ГОРБАТАЯ ГОРА и НАЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ, с сервисов пропал первый сезон сериала «Сексуальная жизнь студенток». Платформа «Амедиатека» вырезала большинство ЛГБТ-сцен и диалогов о нетрадиционных отношениях из «Игры престолов» и «Эйфории». В сериале «Секс в большом городе» была изменена озвучка.

Один из последних инцидентов, связанных с исполнением нового законодательства об ЛГБТ-пропаганде, связан с сериалом «Медиатор». В марте проект стал недоступен для просмотра жителями России на сервисе Start и «Кинопоиске», при этом обладатели иностранных IP могли смотреть его свободно. В апреле администратор ТГ-канала into the streaming-verse медиаэксперт Иван Трифонов обнаружил, что сериал снова появился на стримингах, но потерял в хронометраже. В частности, из него пропала сцена, в которой героиня Ирины Старшенбаум уговаривает футболиста не делать каминг-аут, чтобы не вредить карьере. 

Эксперты в материале РБК сетуют о расплывчатости формулировок понятий «демонстрация» и «пропаганда», содержащихся в новой редакции закона. Несмотря на то, что в проекте приказа РКН содержится список критериев, формально подходить к оценке фильмов не представляется возможным, а официального института экспертизы нет. Как нет у онлайн-сервисов и механизмов, позволяющих сделать недоступным тот или иной контент для детей. Более того, на платформы возлагается обязанность по мониторингу собственных библиотек, что предполагает отсмотр тысяч часов контента, который Роскомнадзор может счесть нежелательным. Это принесет дополнительные издержки компаниям. 

Новые законодательные ограничения уже повлияли на рынок. «Ожидаемо, что пока не весь контент соответствует требованиям, так что выявлению нарушений Роскомнадзором я не удивлен, — отмечает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. — Ответственность как со стороны производителей контента, так и со стороны платформ теперь выросла в разы, но всегда можно что-то пропустить».

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