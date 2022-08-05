Александр Роднянский вышел из состава учредителей «Нон-стоп продакшн»

Новому гендиректору перешли 99,8% компании

Продюсер Александр Роднянский больше не является учредителем компании «Нон-стоп продакшн», сообщает РБК. Гендиректором компании стал Александр Чуканов, ему же перешли 99,8% компании, которые принадлежали Роднянскому. По 0,1% остаются у кипрской компании Snapfly Ltd и люксембургской Excalibur Development S.A.

«Как и говорил раньше, мой профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции. Я двигался в эту сторону очень давно», — сообщил РБК Роднянский. Неизвестно, была ли сделка денежной и какая дальнейшая судьба компании.

Сайт компании в настоящий момент недоступен — на его главной странице отображается сообщение о технических работах.

Кинокомпания «Нон-стоп продакшн» основана продюсером Сергеем Мелькумовым в 2005 году. В 2009 году долю 51% выкупила зарегистрированная на Кипре компания Роднянского AR Films Ltd. В декабре 2020 года 99,8% перешли напрямую Роднянскому. В числе проектов компании — фильмы СТАЛИНГРАД, ЧЕРНОБЫЛЬ, ЛЕВИАФАН и ДЫЛДА.