top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Александр Роднянский вышел из состава учредителей «Нон-стоп продакшн»

Александр Роднянский вышел из состава учредителей «Нон-стоп продакшн»

Автор: БК

5 августа 2022

Новому гендиректору перешли 99,8% компании

Продюсер Александр Роднянский больше не является учредителем компании «Нон-стоп продакшн», сообщает РБК. Гендиректором компании стал Александр Чуканов, ему же перешли 99,8% компании, которые принадлежали Роднянскому. По 0,1% остаются у кипрской компании Snapfly Ltd и люксембургской Excalibur Development S.A.

«Как и говорил раньше, мой профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции. Я двигался в эту сторону очень давно», — сообщил РБК Роднянский. Неизвестно, была ли сделка денежной и какая дальнейшая судьба компании.

Сайт компании в настоящий момент недоступен — на его главной странице отображается сообщение о технических работах.

Кинокомпания «Нон-стоп продакшн» основана продюсером Сергеем Мелькумовым в 2005 году. В 2009 году долю 51% выкупила зарегистрированная на Кипре компания Роднянского AR Films Ltd. В декабре 2020 года 99,8% перешли напрямую Роднянскому. В числе проектов компании — фильмы СТАЛИНГРАД, ЧЕРНОБЫЛЬ, ЛЕВИАФАН и ДЫЛДА

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Валерий Федорович озвучил гонорары российских сценаристов
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину
Подробнее
Очная защита социально значимых фильмов и миноритарной копродукции. Часть первая
Подробнее
Объединенная киносеть покажет релизы голливудских студий вместе с российскими проектами
Подробнее
Очная защита социально значимых фильмов. Часть вторая
Подробнее
Wink анонсировал новинки августа 2022 года
Подробнее
Start представил обновления библиотеки в августе 2022 года
Подробнее
Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России сократилось относительно начала 2022 года
Подробнее
Открылась аккредитация участников Санкт-Петербурского международного контент-форума
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier увеличил базу подписчиков до 2,1 млн аккаунтов
Подробнее
Premier рассказал о новинках августа 2022 года
Подробнее
ИРИ получил рекордное число заявок на конкурс национального контента
Подробнее
В России растет интерес к приложениям с пиратским контентом
Подробнее
Объединенная киносеть отменяет совместные показы голливудских и российских релизов
Подробнее
Стала известна конкурсная программа Х фестиваля «Короче»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 августа 2022 года
Подробнее
Касса России: «Пес-самурай и город кошек» остается на первом месте
Подробнее
Касса четверга: мультфильм «Пес-самурай и город кошек» сохраняет лидерство
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 августа
Подробнее
В Севастополе открылся форум «Глобальные ценности»
Подробнее