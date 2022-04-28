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Новым гендиректором «Роскино» назначена Инна Шалыто

Автор: БК

28 апреля 2022

Бывшая глава организации Евгения Маркова перейдет в совет директоров

Новым генеральным директором «Роскино» назначена Инна Шалыто. Она сменила на этой позиции Евгению Маркову, которая перейдёт в состав совета директоров организации.

Инна Шалыто продолжит развивать ключевые направления деятельности «Роскино»: продвижение кино, анимации и сериалов от российских кинокомпаний на международных рынках, образовательные инициативы, повышение узнаваемости российских талантов за рубежом, сотрудничество с международными индустриальными игроками.

С 2016 года до настоящего времени Инна Шалыто занималась консалтингом в сфере культуры, туризма и образования. С 2014 по 2016 год Инна Шалыто занимала пост председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. До этого работала заместителем председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

Под руководством Евгении Марковой российские кино, сериалы и анимация на мировых кинорынках стали позиционироваться под единым экспортным брендом – Russian Content Worldwide. Также организация системно проводила недели российского кино за рубежом и превратила их в формат фестивалей – Russian Film Festival, а также запустило программу поддержки участия независимых проектов от российских кинематографистов на ведущих международных фестивалях – Focus on Festivals. Маркова является создателем и инициатором проведения первого форума международных байеров Key Buyers Event для закупки российского контента для  зарубежной аудитории. Также под руководством Евгении Марковой «Роскино» начало системно поддерживать международную копродукцию, запустив программы Focus on Russia и Country Dialogs в рамках ключевых кинорынков, а также образовательные программы для российских продюсеров. География международного присутствия российской киноиндустрии за рубежом увеличилась на 25%.

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