Более 30 российских компаний представили свои проекты в рамках Telefilm Vietnam

Выставка проходила в гибридном формате

На прошлой неделе закончилась работа международной выставки кино и телевидения Telefilm Vietnam, в которой участвовали более 30 российских производителей фильмов, сериалов и анимации. Международные закупщики контента из Вьетнама, Индии, Таиланда, Китая, Малайзии и других азиатских стран заключили ряд сделок с российскими анимационными проектами. Кроме того, российские компании отметили спрос фильмы в жанре sci-fi, комедийные и остросюжетные детективные сериалы и боевики. Азиатских закупщиков контента интересовала также и покупка форматных прав на российские сериалы.

Российские производители анимации также представили свои проекты. Так, анимационный фильм «Бука. Моё любимое чудище» кинокомпании СТВ был продан компании Yeijilim (Вьетнам), также ведутся переговоры с OTT платформой FPT (Вьетнам) о приобретении прав на анимационный сериал «Лунтик».

«Союзмультфильм» в рамках выставки Telefilm Vietnam провел ряд переговоров с вьетнамскими Pay TV каналами и OTT платформами, которые проявили интерес к проектам для дошкольной аудитории («Монсики», «Тайны медовой долины», «Простоквашино»). В данный момент финализируется ряд пакетных сделок с локальными игроками на новые сериалы компании, о которых будет объявлено в ближайшее время.

В рамках офлайн-участия в рынке Telefilm Vietnam анимационная студия Визарт провела порядка 30 встреч с потенциальными байерами и партнерами по копродукции из Вьетнама, Таиланда, Индии и Южной Кореи. После успешного дебюта четвертой части франшизы «Снежная королева: Зазеркалье» через крупнейшую во Вьетнаме сеть кинотеатров переговоры с партнёрами продолжились и по новым проектам.

Для ГК «Рики», которая представила проекты «Финник», «Фиксики», «Малышарики», «Бодо Бородо» и «Тима и Тома», главной целью участия в Telefilm Vietnam стало изучение потребностей аудитории и установление контактов. Весной этого года анимационные сериалы «Смешарики», «Малышарики» и «ПинКод» стали транслироваться на вьетнамской телекоммуникационной платформе FPT Play, входящей в крупнейшую телекоммуникационную компанию – FPT Group.

В анимационной студии «Паровоз» отметили, что выставка Telefilm Vietnam позволила более детально изучить возможных партнеров в данном регионе по различным формам сотрудничества, таким как сервис и копродукция; а также установить и возобновить контакты с различными платформами и продакшн-студиями (iQiyi, Tencent, Youku, WARNERMEDIA, Turner Asia region, и другие).

Компания «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» участвовала в выставке не только онлайн, но и офлайн на стенде, организованном Russian Content Worldwide. Одним из результатов участия в Telefilm Vietnam стала продажа фильма в жанре sci-fi «Обратимая реальность» на территорию Индии и ОАЭ. К художественным фильмам из каталога компании интерес проявляли также представители Китая. По возможной продаже сериального контента (боевики «Сержант» и «Варяг», комедийные сериалы «Ивановы-Ивановы» и «Братья», драмы «The Телки», Happy End) представители «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» провели встречи с компаниями из Вьетнама, Индии, Таиланда – телеканалами, VOD-платформами, Youtube-каналами. В основном, азиатские закупщики интересовались комедийными сериалами, боевиками, премьерными проектами «Арт Пикчерс Дистрибьюшн».

Start представил в онлайн-формате одни из самых успешных своих проектов — драмеди о семье из Смоленска «Вампиры средней полосы», мистический триллер «Пассажиры», новый сезон комедии «ИП Пирогова» и лучший старт 2022 года в онлайн-кинотеатре — «Два холма». Представители Start провели встречи с участниками из Южной Кореи, Вьетнама, Китая, Сингапура, Филиппин, ОАЭ, Японии и представителями других стран. Наибольший интерес у байеров вызвал проект «Два холма». Также Start ведет переговоры о продаже форматных прав на проекты «Пассажиры» и «ИП Пирогова».

«Совтелеэкспорт», официальный дистрибьютор контента ВГТРК, представил на рынке новую приключенческую драму «Елизавета», сериал «Стенограмма судьбы», художественный фильм «Земля Эльзы», документальные фильмы «Верхняя точка» и «Ямал. Заповедная зона». Сейчас ведутся переговоры по лицензированию контента с дистрибьюторами из Вьетнама и Индии.

Компания «Один-Медиа» представила 6 новых проектов, а также обновленный каталог, включающий более чем 2000 часов документального и художественного контента. За три недели выставки было проведено свыше 30 встреч. Наибольшей популярностью среди закупщиков из Китая, Тайваня, Вьетнама и Таиланда пользовались документальный фильм «Великий Северный Путь», а также цикл «Военная приемка»; были получены коммерческие предложения от китайского канала ССTV и вьетнамского Cai Chang. Большой интерес к военно-историческим сериалам «Власик. Тень Сталина», «Жуков», «Охота на Берию» проявили представители Южной Кореи. Также в процессе переговоров продажа международного документального проекта «Невидимая надежда», посвященного проблеме экологии и загрязнения планеты, в Индию и Малайзию. Идет обсуждение продажи документального фильма «Охотники за глубиной», посвященного открытию самой глубокой вертикальной пещеры в мире, в Японию и Таиланд.

Пятый канал провел встречи с компаниями из Индии, Китая, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Вьетнама, Южной Кореи и Таиланда. Были представлены успешные сериальные франшизы канала «Условный мент», «Великолепная пятерка», «Филин», «Крепкие орешки» и «48 часов». Остросюжетные детективы канала вызвали интерес у местных байеров: стартовали переговоры о продаже сериала «Крепкие орешки» на территорию Индии, а сериалами «Условный мент» и «Великолепная пятерка» заинтересовались байеры из Китая и Южной Кореи.

Свои проекты на онлайн-стендах представили компании All Media (a Start company), Централ Партнершип, 1-2-3 Production, «Марс Медиа Энтертейнмент», Russian World Vision, «Цифровое телевидение», «Игмар», «Место силы», Продюсерская компания «Среда», «Русское», «Красный квадрат», «Амекс Медиа», Кинопоиск, НТВ, Red Carpet Studio, Paranoid Animation Studio, анимационная студия «Платошка», «Кинолэнд», кинокомпания «Мечта», «ПРАД-медиа», телекомпания «Пятница».

Участие российской индустрии под брендом Russian Content Worldwide было организовано Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Выставка Telefilm Vietnam прошла в гибридном формате: с 9 по 11 июня офлайн (с участием ряда российских компаний), и затем продолжилась онлайн – большинство российских участников представили свои проекты на виртуальных стендах.