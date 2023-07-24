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На 80-м Венецианском кинофестивале пройдут показы фильма АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Автор: Софья Таргонская

24 июля 2023

Картина Тарковского будет участвовать в секции «Венецианская классика»

80-й Венецианский кинофестиваль покажет на широком экране фильм Андрея Тарковского АНДРЕЙ РУБЛЕВ. В этот раз на смотре картина будет продемонстрирована в расширенном и отреставрированном виде: кинофестиваль представит первоначальную режиссерскую версию фильма, также известную как СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ. В советские годы фильм Тарковского был подвергнут цензуре, в результате чего выход на большой экран лента не получила.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ будет участвовать в секции «Венецианская классика» вместе с работами Терренса Малика, Фрэнсиса Форда Копполы, Уильяма Фридкина и многих других, а также с отреставрированной версией фильма советского режиссера Сергея Параджанова ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ, снятого по мотивам романа Михаила Коцюбинского о гуцульских Ромео и Джульетте. 

Венецианский кинофестиваль в свой юбилейный год пройдет с 30 августа по 9 сентября. В состав жюри будут входить представители киношкол США, Италии, Палестины, Франции, Аргентины во главе с режиссером ЛА-ЛА ЛЕНДА Дамьеном Шазеллом.

Фото: кадр из фильма АНДРЕЙ РУБЛЕВ

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