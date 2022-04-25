Российские дистрибьюторы получат господдержку на прокат отечественных фильмов в 2022 году

Размер одной субсидии составит до 4 млн рублей

Отечественные компании-дистрибьюторы могут претендовать на получение государственных субсидий на прокат российских фильмов в России в 2022 году, сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующую поддержку до конца 2022 года получат дебютные фильмы, созданные при финансовом участии Минкультуры, а также неигровые картины. Дополнительную помощь получит прокат игровых проектов в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года. Размер одной субсидии — до 4 млн рублей.

Подробная информация о подаче заявки доступна на сайте ведомства.

С апреля 2022 года Министерство культуры РФ может осуществлять полное финансирование проката дебютных и неигровых отечественных фильмов. Претендовать на поддержку могут режиссеры художественных и документальных картин, а также научно-популярных и анимационных проектов. Финансирование можно получить в течение пяти лет после получения высшего образования по специальности «Режиссура кино и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)» в государственном вузе. Согласно проекту приказа, который определяет предельные суммы полного финансирования дебютных фильмов, для полнометражных игровых дебютов максимальная сумма не может превышать 60 млн рублей, для короткометражных неигровых дебютных фильмов – не более 2,5 млн рублей, для короткометражных анимационных дебютных фильмов – не более 350 тысяч рублей за минуту.

Также в ведомстве отметили, что в марте этого года поддержку в прокате уже получили четыре дебютных картины, снятых при поддержке Минкультуры России.