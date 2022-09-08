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Дни российского кино пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля

Автор: БК

8 сентября 2022

Мероприятия на смотре «Жемчужина шелкового пути» запланированы с 13 по 17 сентября

Роскино при поддержке Минкультуры России и Агентства кинематографии Узбекистана проведет Дни российского кино под брендом Russian Film Festival в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути» и приуроченных к нему Дней кино стран ШОС. Смотр пройдет с 13 по 17 сентября. Показы российских фильмов пройдут в Ташкенте и Бухаре.

Кроме того, в рамках деловой программы смотра будет обсуждаться сотрудничество кинематографистов России и Узбекистана.

13 сентября в Ташкенте будет показана спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ о жизни легендарного советского боксера Валерия Попенченко и его тренере Григории Кусикьянце. Специальными гостями церемонии открытия Дней российского кино станут режиссер фильма Артем Михалков, актеры Сергей Безруков и Виктор Вержбицкий. 

В программу Дней российского кино также войдет фильм ХОЛОП Клима Шипенко. Комедию про перевоспитание «мажора» представит исполнитель одной из ролей Александр Самойленко. Также зрители увидят фильм РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА Никиты Владимирова и мелодраму ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА Сергея Осипьяна.  Картины будут демонстрироваться на русском языке с узбекскими субтитрами.

Также в дни фестиваля будут показаны и совместные проекты России и Узбекистана – криминальная драма БАРОН-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ Рустама Сагдиева, семейный приключенческий фильм СОЛНЦЕ НА ВКУС Эльдара Салаватова и сказка ПОДАРОК ПЕРИ Фархада Махмудова.

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