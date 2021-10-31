Предварительная касса уикенда: лучшим релизом стал мультфильм «Кощей. Начало»

Уикенд ожидаемо оказался самым слабым в текущем году

Из-за введенного локдауна на большей части территории России текущий уикенд стал наименее успешным за 2021 год: за четыре дня кинотеатры посетили всего примерно 0,6 млн человек. Тем не менее, главная новинка и лидер проката, отечественный мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО (CRP), показал результат в районе 32 млн рублей, что, учитывая все обстоятельства, можно считать отличным стартом. По крайне мере, схожий российский релиз, ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ, начал свой прокат почти на 13% хуже, чем данная новинка.

На фоне результатов лидера еще более удручающими выглядят цифры другой крупной новинки уикенда, фильма ужасов ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (CP). Проект Ивана Капитонова заработал 3,5 млн рублей, что позволило ему занять лишь девятую строчку чарта. Также российский релиз показал самую низкую среднюю заполняемость в топ-10 уикенда.

На этом достаточно печальном общем фоне нельзя не выделить локальные успехи двух холдоверов, фантастического кинокомикса ВЕНОМ 2 (SPPR) и боевика НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI). Первый преодолел престижнейшую отметку в 2 млрд, а второй собрал в прокате уже свыше 750 млн рублей.

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