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Предварительная касса уикенда: отечественный бокс-офис продолжает устанавливать антирекорды

Автор: Георгий Романов

7 ноября 2021

В лидерах держится мультфильм «Кощей. Начало»

Согласно предварительным данным, в первый ноябрьский уикенд кинотеатры России посетили всего порядка 400 тыс. человек. Это самый низкий показатель этого года, что неудивительно, учитывая то, что значительная часть кинотеатров страны все еще закрыта.

Лидером уикенда вновь стал мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО (CRP), записавший на свой счет около 22 млн рублей. На данный момент в кассе мультфильма числятся внушительные 66 млн рублей, а уже в понедельник проект выйдет в тех городах, где кинотеатры были закрыты. 

Стоит выделить хорошую стойкость анимационного проекта СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI), занявшего вторую строчку чарта и преодолевшего 400-миллионный рубеж. 

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