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Предварительная касса уикенда: У фильма «Человек-паук: Нет пути домой» второй по сборам старт года

Автор: Георгий Романов

19 декабря 2021

За расширенный пятидневный уикенд он собрал свыше 1,1 млрд рублей

Согласно предварительным данным, лидером третьего декабрьского уикенда с явным преимуществом стала третья часть популярной франшизы Sony, основанной на комиксах издательства Marvel, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ. Фильм Джона Уоттса освоил за четыре дня проката чуть менее 900 млн рублей. Это второй старт года в России.  Первое место по этому показателю принадлежит другому кинокомиксу Sony и Marvel - в начале окттября ВЕНОМ 2 освоил за первые четыря дня проката 1 млрд рублей. Всего же в копилке нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА с учетом сборов среды уже свыше 1,1 млрд рублей. У фильма также с большим отрывом лучшая заполняемость в первой десятке. В среднем на сеансах фильма был по 61 зрителю.

Вторую строчку чарта ожидаемо занял фантастический боевик МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI). У фильма с Киану Ривзом в главной роли порядка 300 млн рублей за уикенд, что, несомненно, отличный результат, особенно, если учесть всю силу лидера таблицы. 

Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI) появился в кинотеатрах лишь в субботу, в формате превью-показов, но и этого хватило, чтобы попасть в тройку лидеров. Анимационный проект студии Illumination собрал примерно 35 млн рублей за два дня проката, что может стать неплохим подспорьем перед широким стартом, который намечен на 23 декабря.

Новогодняя комедия ЕЛКИ 8 (MG), даже несмотря на ограниченное количество сеансов, смогла заработать около 20 млн рублей в первую неделю проката. Отечественная картина заняла шестую строчку в таблице лучших релизов уикенда.

Лишь около 5 млн рублей смог собрать хоррор ОЛЕНЬИ РОГА (WDS). Продюсерский проект Гильермо Дель Торо не смог в полной мере заинтересовать свою целевую аудиторию и показал самую низкую наработку среди всех новинок недели.

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