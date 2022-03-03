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Итоги февраля 2022 года в кинопрокате России и СНГ

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова

3 марта 2022

Сборы оказались на 40% ниже результатов прошлого месяца

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», суммарные сборы российского кинопроката в феврале 2022 года составили 2,983 млрд рублей, что на 44% меньше результата января. Также результат оказался на 16% ниже итогов февраля 2021-го. При пересчете в валюту за месяц кинотеатры заработали $39,285 млн – это на 41% меньше относительно января и на 18% меньше, чем было в феврале прошлого года. 

Во втором месяце 2022 года было продано 9,478 млн билетов, что также на 43% меньше результата января 2022-го и на 29% ниже показателя февраля 2021-го.

При этом киноплощадки России и стран Содружества (без Украины) собрали в феврале 3,346 млрд рублей и продали 10,700 млн билетов. Это оказалось соответственно на 42% и 40% меньше, чем месяц назад. Относительно февраля 2021 года сборы также упали на 9%, а количество зрителей — на 23%. 

В валюте за февраль 2022-го кинотеатры России и СНГ собрали $44,096 млн. По сравнению с январем 2022-го касса в валюте уменьшилась на 39%, а относительно февраля минувшего года – на 11%.

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