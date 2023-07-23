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Предварительная касса уикенда: «Жанна Дюбарри» уверенно выигрывает уикенд

Автор: Георгий Романов

23 июля 2023

Новинка заработала около 68 млн рублей

Лучшим релизом уикенда стала историческая драма ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV). По предварительным данным, новинка заработала около 68 млн рублей за 4 дня проката, что лишь немного уступает стартовой неделе ПЕРЕВОДЧИКА. Впрочем, не исключено, что когда будут обнародаваны официальные данные, статус лучшего старта лета все же установится за картиной с Джонни Деппом в главном роли. 

Мультфильм ПРОСТО СУПЕР (NMG/RUR) начал свой прокат с четвертого места таблицы. На счету норвежского мультфильма примерно 19 млн рублей, что в целом совпадает с ожиданиями от проекта.

А вот еще один мультфильм КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (TNL) не оправдал всех надежд кинотеатров, заработав лишь около 8 млн рублей.

Замкнул десятку лучших релизов уикенда хоррор КОШМАР (NKI). За четыре дня проката картина пополнила свою копилку лишь на 6,2 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЖАННА ДЮБАРРИ
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