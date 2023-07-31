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Предварительная касса уикенда: комедия «За Палыча!» вырывается в лидеры

Автор: Георгий Романов

31 июля 2023

«Жанна Дюбарри» уступает лидерство, но доводит свой общий бокс-офис до 170 млн рублей

По предварительным данным, лидером уикенда стала отечественная комедия ЗА ПАЛЫЧА! (CP) которая освоила за четыре дня проката около 70 млн рублей. Новинка опередила мощно выступающую в прокате драму ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV), на счету которой в общей сложности уже свыше 170 млн рублей.

Еще одна новинка недели, семейная картина ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (CPF), заняла 4 строчку чарта. Американский релиз закончил уикенд с 13,5 млн рублей в своей копилке. 

Фильм ужасов РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (EXP) был главным предложением недели для любителей пощекотать себе нервы, что позволило ему записать на свой счет около 12,2 млн рублей. Такой результат позволил австралийскому хоррору подняться на 5 место в таблице лучших релизов.

Фото: кадр из фильма ЗА ПАЛЫЧА! 

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