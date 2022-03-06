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Предварительная касса уикенда: «Анчартед» собирает миллиард

Автор: Георгий Романов

6 марта 2022

«Хочу замуж» стартует в рамках ожиданий

Четвертый уикенд подряд лидером отечественного кинопроката становится приключенческий боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Релиз заработал свыше 60 млн рублей за четыре дня проката и покорил миллиардный рубеж, став первым фильмом 2022 года, который преодолел эту отметку.

Отечественная комедия ХОЧУ ЗАМУЖ (CP) стартовала со второй строчки чарта, показав результат в 50 млн рублей. Эти цифры вполне соотносятся с ожиданиями индустрии, ведь основную свою кассу проект должен собрать в праздничные дни международного женского дня.

Еще одна новинка, мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (MG), стартовала ниже ожиданий и записала на свой счет всего 9 млн рублей. 

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