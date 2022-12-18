Предварительная касса уикенда: «Непослушник 2» стартует с первой строчки

«Маша и Медведь в кино» замыкает тройку лучших

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала отечественная комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP). Проект записал на свой счет чуть более 90 млн рублей, что соответствует результату первой части, вышедшей в прокат в феврале этого года.



Мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG) за четыре дня проката смог заработать порядка 30 млн рублей, что на 23% лучше, чем у ближайшего анимационного аналога БАРБОСКИНЫ TEAM, который прокатчик выпускал в августе. Подобный резльтат позволил новинке стартовать с третьей строчки чарта.



В формате превью с субботы начал свой прокат российский фантастический релиз МИРА (AK). За два дня он освоил 12,5 млн рублей и показал среднюю заполняемость в 11 человек на сеанс. Этого хватило, чтобы фильм стал седьмым в таблице лучших релизов уикенда.



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