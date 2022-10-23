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Предварительная касса уикенда: «Сердце пармы» третий уикенд подряд собирает свыше 100 млн рублей

Автор: Георгий Романов

23 октября 2022

«Паранормальные явления. Дом призраков» стартует с третьей строчки чарта

Третий раз подряд лучшим релизом уикенда становится СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Исторический эпик заработал около 100 млн рублей, и теперь его общая касса достигла отметки в 450 млн. Отечественный проект показывает великолепную стойкость.

Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (EXP) после не самых впечатляющих предпродаж смог выступить выше ожиданий, освоив за четыре дня проката порядка 20 млн рублей. Такой результат позволил ему подняться на третье место в таблице лучших релизов уикенда.

Еще двум новинкам удалось преодолеть 10-миллионный рубеж сборов. Семейная картина МОЙ ТИГР (GF), достаточно слабо стартовав в четверг, на выходных серьезно прибавила и заработала около 13 млн рублей. Похожую сумму по итогу уикенда записал на свой счет и исторический боевик СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (CP). Картины заняли в чарте пятое и шестое места соответственно.

Замкнула десятку лучших отечественная драма ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК (NKI), заработавшая чуть более 5 млн рублей в премьерную неделю.

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