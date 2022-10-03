Предварительная касса уикенда: в лидерах вновь «Красная Шапочка»

Лучшей новинкой стала «Эра выживания»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала отечественная картина КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP). Фильм пополнил свою копилку еще на 30 млн рублей и увеличил свой общий счет до 85 млн рублей.

Лучшей новинкой стала фантастика ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (GF). Французская лента записала на свой счет около 15 млн рублей, что позволило ей занять третье место в таблице лучших релизов уикенда.

Строчкой ниже расположилась российская комедия ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (CP). Фильм заработал почти 10 млн рублей. На шестом месте оказался новый фильм Чхан Ук-Пака РЕШЕНИЕ УЙТИ (ARM) с результатом чуть более 6 млн рублей.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (KNLG) с 5 млн рублей на своем счету.

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