Предварительная касса уикенда: Лучшей новинкой стал пиратский релиз «Человек паук:Паутина вселенных»

«Мармадюк» и «Снегирь» стартовали ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стал пиратский релиз ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ. На тех сеансах, что можно было посчитать фильм заработал примерно 70-80 млн рублей.



Лучшей официальной новинкой уикенда стал мультфильм МАРМАДЮК (NKI). Анимационный проект записал на свой счет примерно 28 млн рублей, что позовлило ему занять четвертую строчку чарта.



Еще слабее начала свой прокат драма Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ (AK). В копилке картины всего около 20 млн рублей и наихудшая средняя заполняемость на сеанс в первой десятке. При этом сам фильм расположился на шестом месте чарта.



Еще две новинки сумели попасть в ТОП-10 уикенда. Преодолеть планку в 10 млн рублей получилось у австрийского фильма ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ ТЬМЫ (EXP) и российской семейной картины СОЛНЦЕ НА ВКУС (CRP).



Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

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