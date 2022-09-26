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Предварительная касса уикенда: лидером стала «Красная шапочка»

Автор: БК

26 сентября 2022

В топ-10 вошли еще три новинки

Согласно предварительным данным, прокат на минувшем уикенде возглавил российский проект КРАСНАЯ ШАПОЧКА (CP). Касса в 45 млн рублей позволила релизу занять первую строчку. 

Пятерку лидеров замыкает экшн-триллер БАРРАКУДА (GF). Релиз с Антонио Бандерасом в главной роли собрал порядка 10 млн рублей.

Еще одной новинкой в рейтинге стал мистический триллер ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА (CRP/PIFD), заработавший 5,5 млн рублей. Девятое место по итогам уиекенда заняла картина ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ (ARM) с 5,1 млн рублей. 

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