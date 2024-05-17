Предварительная касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» ожидаемо первое

В топ-10 попали еще четыре новинки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стал новый фильм Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (VLG). Проект записал на свой счет порядка 17-18 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно дать 100-110 млн рублей.



Четвертая строчка чарта отошла фильму ужасов РЕИНКАРНАЦИЯ. ДЕМОНЫ ЖЕЛАНИЙ (EXP). Американский хоррор освоил в первый день проката 1,2 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно превратиться в 8-10 млн рублей.



Ниже ожиданий стартовала отечественная комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (NMG) с Зоей Бербер в главной роли. В стартовый четверг в копилке релиза оказалось всего 0,9 млн рублей, и теперь он в лучшем случае может рассчитывать на 6-7 млн рублей за четыре дня проката.



В первую десятку также пробились еще две новинки – ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (CRP) и Я НЕ КИЛЛЕР (PRD). Оба проекта заработали примерно по 0,8 млн рублей, что также не позволит им преодолеть отметку в 10 млн сборов к концу недели.



Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ