top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» ожидаемо первое

Предварительная касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» ожидаемо первое

Автор: Георгий Романов

17 мая 2024

В топ-10 попали еще четыре новинки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стал новый фильм Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (VLG). Проект записал на свой счет порядка 17-18 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно дать 100-110 млн рублей. 

Четвертая строчка чарта отошла фильму ужасов РЕИНКАРНАЦИЯ. ДЕМОНЫ ЖЕЛАНИЙ (EXP). Американский хоррор освоил в первый день проката 1,2 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно превратиться в 8-10 млн рублей.

Ниже ожиданий стартовала отечественная комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (NMG) с Зоей Бербер в главной роли. В стартовый четверг в копилке релиза оказалось всего 0,9 млн рублей, и теперь он в лучшем случае может рассчитывать на 6-7 млн рублей за четыре дня проката.

В первую десятку также пробились еще две новинки – ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (CRP) и Я НЕ КИЛЛЕР (PRD). Оба проекта заработали примерно по 0,8 млн рублей, что также не позволит им преодолеть отметку в 10 млн сборов к концу недели.

Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
«Министерство неджентльменских дел» удалось расписать на 1266 кинотеатров всего за один день
Подробнее
Сериал «Король и Шут» получит полнометражное продолжение
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках мая
Подробнее
Министр культуры Ольга Любимова может сохранить пост в новом правительстве
Подробнее
Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры Ольги Любимовой и Татьяны Голиковой
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стала комедия «Как я встретил ее маму»
Подробнее
Кинопремия «Ника» объявила номинантов за 2022 и 2023 годы
Подробнее
Касса России: «Сто лет тому вперед» остается лидером четвертую неделю подряд
Подробнее
Ольга Любимова официально переназначена на должность министра культуры
Подробнее
Европейский кинорынок сменил директора
Подробнее
Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Ольги Любимовой на пост министра культуры
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 мая 2024 года
Подробнее
Официальная касса России: фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной российской фантастикой
Подробнее
МТС выделила 6 млрд рублей на собственный аналог YouTube и TikTok
Подробнее
В Каннах открывается 77-й международный кинофестиваль
Подробнее
Аккредитация на фестиваль «Медвежонок» продлится до 20 мая
Подробнее
«СберИнтертеймент» отсудил у «Телеспорта» 109,9 млн рублей долга
Подробнее
Международная касса: новая «Планета обезьян» стартовала на 52 территориях
Подробнее
Названы лауреаты премии BAFTA Television Awards
Подробнее