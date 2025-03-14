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Предварительная касса четверга: «Пророк» лидирует пятую неделю подряд

Автор: БК

14 марта 2025

Лучшей новиной стал зарубежный триллер «Крушение мира»

Согласно предварительным данным, лидером четверга в очередной раз стал биографический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP). Фильм с Юрой Борисовым в главной роли заработал около 9,9 млн рублей, что по итогу уикенда должно превратиться в 110–120 млн.

Лучшей новинкой стал триллер КРУШЕНИЕ МИРА (EXP), который начал свой прокат с пятого места чарта и результата в 3,3 млн рублей. Это позволяет ленте с Мэри Элизабет Уинстед рассчитывать на сборы в районе 20-30 млн за четыре дня проката. 

Строчкой ниже расположился мультфильм ЗВЕРОПОИСК (VLG). Анимационному проекту удалось освоить примерно 2,8 млн рублей, и теперь, благодаря высокому семейному множителю, он может положить в свою копилку 20-30 млн рублей к вечеру воскресенья.

Седьмое место заняла драма МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (PVZGL) с Киллианом Мерфи с результатом в районе 2,2 млн рублей. Стоит отметить, что лауреат Берлинского кинофестиваля продемонстрировал рекордные предпродажи за всю историю кинопрокатной компании «Про:взгляд». К концу недели проект может заработать примерно 15-25 млн. 

Замкнул десятку комедийный боевик КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (CP). Лента с Кристофом Вальцем и Люси Лью заработала чуть больше 1,5 млн рублей и может претендовать на 7-9 млн по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

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