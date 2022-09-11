Предварительная касса уикенда: «Три тысячи лет желаний» возглавил прокат

Отечественный релиз «Начать сначала» вошел в тройку лучших

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал новый фантастический фильм Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG). Фильм с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях стартовал по верхней планке ожиданий и заработал около 45 млн рублей за четыре дня проката.

Выше ожиданий также выступил отечественный проект НАЧАТЬ СНАЧАЛА (ARM). Спортивная драма записала на свой счет порядка 18 млн рублей, что позволило ей занять третье место в списке лучших релизов уикенда.

Мелодрама Марюса Вайсберга ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (CP) смогла пополнить свой счет лишь на 15 млн рублей, также показав самую низкую среднюю заполняемость среди игровых релизов в первой десятке. Тем не менее этот результат позволил ей замкнуть пятерку лучших.

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал хоррор ПРОКЛЯТАЯ (WP) c 5,3 млн рублей на своем счету. С такой суммой проект смог занять восьмую строчку чарта.

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