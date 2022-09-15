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Предварительная касса четверга: «Три тысячи лет желаний» вновь первый

Автор: Георгий Романов

15 сентября 2022

«Джиперс Криперс: Возрожденный» стартует со второй строчки

Около 5,5 млн рублей в четверг заработал фэнтези ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG) Джорджа Миллера. Такой результат позволит картине к вечеру воскресенья рассчитывать на 25-30 млн рублей, что максимально приблизит его к отметке 100 млн рублей.

Лучшей из новинок ожидаемо стал хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (PRD). Четвертая часть знаменитой франшизы освоила в стартовый день чуть более 5 млн рублей, что может дать порядка 25 млн рублей за четыре дня проката. Также стоит отметить, что фильм показывает лучшую среднюю заполняемость в первой десятке.

Еще один фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (EXP) стартовал с восьмого места в таблице лучших релизов четверга, заработав 0,9 млн рублей. Достаточно неплохой результат, учитывая силу главного конкурента по целевой аудитории. Результат в 7-8 млн рублей за уикенд выглядят для фильма вполне посильной задачей.

Замкнули десятку лучших сразу два отечественных проекта — КТО ТАМ (CP) и ТИБРА (СP). На счету обоих релизов около 0,8 млн рублей, что вряд ли позволит им заработать за первую неделю проката более 5-6 млн рублей.

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