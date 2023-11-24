top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стали «Хоккейные папы»

Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стали «Хоккейные папы»

Автор: Георгий Романов

24 ноября 2023

Лидировать продолжает «По щучьему велению»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Релиз заработал еще 13 млн рублей и к концу уикенда сможет пополнить свою копилку еще на 110-130 млн рублей.

Лучшая новинка уикенда ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (NMG) заняла вторую строчку чарта. В первый день проката спортивная картина записала на свой счет порядка 4,5 млн рублей, что к вечеру воскресения должно вылиться в 35-40 млн рублей. Впрочем, не исключено, что благодаря семейной аудитории эта цифра может оказаться и выше.

Новый фильм Романа Полански ДВОРЕЦ (PVZGL) начал свой прокат с третьего места чарта. Нацеленный на избирательного зрителя проект освоил в четверг около 2,4 млн рублей, что к концу недели может дать примерно 15-20 млн рублей сборов. 

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10 четверга, стал фильм ужасов БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (NKI). Уругвайский хоррор оприходовал чуть более 2 млн рублей, и теперь к концу недели должен пополнить свою копилку на 12-14 млн рублей.

На шестом месте таблицы лучших релизов уикенда оказался мультфильм БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG). Франко-бельгийский анимационный проект заработал примерно 1,6 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю, к концу уикенда может вылиться в 20-25 млн рублей.

Шведский семейный релиз ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА (CP) занял десятую строчку с 0,9 млн рублей на своем счету. По итогу уикенда фильм должен будет преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Мошенники начали представляться руководством Минкультуры и Фонда кино
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 13–19 ноября 2023 года
Подробнее
Сериал «Суперпозиция» с Павлом Табаковым получил четыре награды на фестивале в Балтиморе
Подробнее
Касса четверга: «По щучьему велению» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
«По щучьему велению» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Астрал. Сомния» и «Легенда о самбо» стали лучшими новинками
Подробнее
Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3»
Подробнее
Предпродажи уикенда: лидерами стали «Хоккейные папы» и «Дворец»
Подробнее
Голливудские звезды сражаются за права на биографию Бритни Спирс
Подробнее
Минюст РФ признал актрису Яну Троянову* иноагентом
Подробнее
Режиссер «47 ронинов» потратил деньги Netflix на криптовалюту и биржевые игры
Подробнее
«Дворец» Романа Полански вышел в российский прокат в купированном виде
Подробнее
Жора Крыжовников, Андрей Золотарев и Ситора Алиева проведут лекции в рамках фестиваля «Читка 2.0»
Подробнее
В Москве планируют учредить 100-процентную компенсацию затрат при городских съемках
Подробнее
Мелиссу Барреру уволили из нового «Крика» после заявлений об арабо-израильском конфликте
Подробнее
Disney работает над двумя частями «Холодного сердца»
Подробнее