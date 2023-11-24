Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стали «Хоккейные папы»

Лидировать продолжает «По щучьему велению»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Релиз заработал еще 13 млн рублей и к концу уикенда сможет пополнить свою копилку еще на 110-130 млн рублей.



Лучшая новинка уикенда ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (NMG) заняла вторую строчку чарта. В первый день проката спортивная картина записала на свой счет порядка 4,5 млн рублей, что к вечеру воскресения должно вылиться в 35-40 млн рублей. Впрочем, не исключено, что благодаря семейной аудитории эта цифра может оказаться и выше.



Новый фильм Романа Полански ДВОРЕЦ (PVZGL) начал свой прокат с третьего места чарта. Нацеленный на избирательного зрителя проект освоил в четверг около 2,4 млн рублей, что к концу недели может дать примерно 15-20 млн рублей сборов.



Еще одной новинкой, попавшей в топ-10 четверга, стал фильм ужасов БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (NKI). Уругвайский хоррор оприходовал чуть более 2 млн рублей, и теперь к концу недели должен пополнить свою копилку на 12-14 млн рублей.



На шестом месте таблицы лучших релизов уикенда оказался мультфильм БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG). Франко-бельгийский анимационный проект заработал примерно 1,6 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю, к концу уикенда может вылиться в 20-25 млн рублей.



Шведский семейный релиз ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА (CP) занял десятую строчку с 0,9 млн рублей на своем счету. По итогу уикенда фильм должен будет преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ