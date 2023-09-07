Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась российская комедия «Праздники»

Мелодрама «Я делаю шаг» расположилась на второй строчке чарта

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стала отечественная комедия ПРАЗДНИКИ (CP). Релиз записал на свой счет почти 5 млн рублей, что по итогу уикенда может дать 30-35 млн рублей.



Серебро также досталось новинке. Российская мелодрама Я ДЕЛАЮ ШАГ (NKI) заработала в первый день проката 2,5 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно вылиться в 15-20 млн рублей.



Несмотря на довольно вялые предпродажи, четвертую строчку чарта занял фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (EXP). Новинка оприходовала чуть более 1,6 млн рублей, что позволит ей по итогу недели преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.



Замкнул десятку лучших китайский мультфильм ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (CRP). Анимационная картина пополнила свою копилку лишь на 0,9 млн рублей, однако, благодаря высокому семейному множителю сможет рассчитывать к концу уикенда на 15-20 млн рублей



Фото: кадр из фильма Я ДЕЛАЮ ШАГ