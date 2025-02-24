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Предварительная касса уикенда: «Пророк. История Александра Пушкина» вновь первый

Автор: Георгий Романов

24 февраля 2025

Со второй строчки стартовала лучшая из новинок «Красный шелк»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал исторический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP). На второй неделе проката картина с Юрой Борисовым записала на свой счет порядка 250 млн рублей, доведя общую кассу до 800 млн рублей.

Приключенческая лента КРАСНЫЙ ШЕЛК (NMG) стартовала со второго места таблицы, освоив чуть больше 190 млн рублей за четыре дня проката. Также проект показал лучшую среднюю заполняемость среди всех новинок (20 человек на сеанс). 

Отечественная картина КАПИТАН КРЮК (CAO) с Романом Курцыном заняла четвертое место в таблице лучших релизов уикенда. Фильм заработал около 51 млн рублей. 

Строчкой ниже расположился документально-игровой проект ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (CP) с результатом в районе 38 млн рублей. Новинка, в свою очередь, показала наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке (10 человек на сеанс).

Также в топ-10 пробился фильм ужасов АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ (KNLG) с 10-11 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

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