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Предварительная касса четверга: сразу четыре новинки попали в десятку лучших релизов

Автор: Георгий Романов

25 августа 2023

Лидировать продолжает мультфильм «Леди Баг и Супер-кот»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала французская анимационная работа ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Мультфильм записал на свой счет еще 18 млн рублей, что может вылиться в 90-100 млн рублей по итогу всего уикенда.

Серебро чарта отошло боевику ЗАЛОЖНИКИ (GF) с Лиамом Нисоном в главной роли. В копилке проекта 7,7 млн рублей, что должно будет дать 35-40 млн рублей за четыре дня проката. Однако, по итогу уикенда, его, скорее всего, опередит занявший третью строчку чарта с 7,2 млн рублей мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (VLG). Отечественный релиз за счет более высокого семейного множителя может рассчитывать на 50-55 млн рублей. 

Survival-триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (CP) с результатом 3,4 млн рублей занял шестое место в таблице лучших релизов четверга. Такой старт позволяет американской картине надеяться примерно на 18-20 млн рублей к вечеру воскресения.

Замкнул десятку лучших фильм ужасов ИГРА В ЛИФТЕ (PRD). Любители пощекотать себе нервы занесли в копилку проекта чуть менее 2 млн рублей, и теперь по итогу недели хоррор может освоить до 12 млн рублей. 

 Фото: кадр из фильма РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА

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