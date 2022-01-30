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Предварительная касса уикенда: «Аллея кошмаров» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

30 января 2022

Лучшей новинкой стал мультфильм «Мы - монстры! 2»

Согласно предварительным данным, в последний уикенд января кинотеатры смогли привлечь всего около 1 млн зрителей. Учитывая отсутствие крупных зарубежных новинок, результат мог быть еще хуже, но, скорее всего, он и так окажется одним из худших в 2022 году.

Лидерство продолжает удерживать холдовер АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (WDS). Фильм записал на свой счет еще порядка 57 млн рублей, показав падение всего в 15%. В общей сложности на счету проекта Гильермо Дель Торо уже около 150 млн рублей.

Лучшей новинкой с результатом около 24 млн рублей стал анимационный релиз МЫ – МОНСТРЫ! 2 (MG). Новинка не смогла в полной мере привлечь свою целевую аудиторию, показав среднюю заполняемость в 9 человек на сеанс — это позволило ей занять лишь пятую строчку чарта. Напомним, что первая часть франшизы в 2017 году стратовала на 33% лучше.

Боевик ВАЛЬДО (PRD) стал еще одной новинкой, которой удалось попасть в топ-10 лучший релизов уикенда. Проект занял восьмое место чарта с 20 млн рублей в своей копилке. Фильм с Мэлом Гибсоном и Чарли Ханнемом в главных ролях показал самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке.

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