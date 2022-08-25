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Предварительная касса четверга: мелодрама «После. Долго и счастливо» уверенно впереди

Автор: Георгий Романов

25 августа 2022

Мультфильм «Барбоскины Team» стартует со второй строчки

Отечественный прокат почти отвык от цифр, которые демонстрируют новинки последного уикенда лета. Лидером четверга ожидаемо стала четвертая часть популярной молодежной франшизы ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG), которая записала на свой счет порядка 20 млн рублей. Подобный результат должен позволить проекту к вечеру воскресенья пополнить свою копилку на 80-90 млн рублей.

Отечественный мультфильм БАРБОСКИНЫ TEAM (VLG) начал свой прокат со второй строчки. Анимационный проект заработал чуть менее 5 млн рублей. Результат в районе 25-30 млн рублей по итогам уикенда кажется для него вполне посильной задачей. 

Неплохо выступила и еще одна анимационная новинка. ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА (ARM) заняла шестое место лучших релизов четверга. У датского мультфильма 1,2 млн рублей в активе и перспектива преодолеть 10-миллионный рубеж к концу недели. 

Замкнули десятку лучших еще две новинки - боевик ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (CPF/WP) и комедия ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (CRP). На счету обоих проектов чуть менее 1 млн рублей. Это должно принести им 5-6 млн рублей к вечеру воскрсенья. 

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