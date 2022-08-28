Предварительная касса уикенда: в лидеры вырвалась мелодрама «После. Долго и счастливо»

Мультфильм «Барбоскины Team» занял вторую строчку чарта

С результатом чуть более 60 млн рублей лидером уикенда стала новинка ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG). Мелодрама показала лучшую среднюю заполняемость уикенда, что вместе с широкой росписью позволило ей в августе стартовать успешнее других релизов.

Второе место таблицы лучших релизов уикенда занял мультфильм БАРБОСКИНЫ TEAM (VLG). Анимационная картина заработала порядка 25 млн рублей, почти в два раза превзойдя результат БАРБОСКИНЫХ НА ДАЧЕ.

Еще одна анимационная новинка заняла пятую строчку чарта. Датский проект ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА (ARM) записал на свой счет около 6 млн рублей.

Последней новинкой в десятке лучших стал детектив ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (CPF/WP), сумевший перевалить отметку в 5 млн рублей. Такой результат позволил ему занять девятое место.

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