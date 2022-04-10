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Предварительная касса уикенда: «Мальчик-дельфин» стартовал почти в три раза хуже «Финника»

Автор: Георгий Романов

10 апреля 2022

Два анимационных релиза заняли верхние строки российского чарта

По предварительным данным, лидером уикенда вновь стал отечественный мультфильм ФИННИК (CP). Релиз пополнил свою копилку еще на 50 млн рублей. Его общая касса перевалила за 330 млн рублей.

Вторую строчку чарта заняла лучшая из новинок уикенда, анимационный проект МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (CP). Российско-турецкий мульфильм заработал в стартовую четырехдневку порядка 43 млн рублей, что почти в три раза меньше, чем было в первый уикенд у того же ФИННИКА.

Еще одна амбициозная новинка, фантастическая лента ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (VLG), записала на свой счет около 28 млн рублей, что позволило ей занять четвертую строчку в таблице лучших релизов уикенда. У фильма самая низкая средняя заполняемость в первой пятерке (9 человек на сеанс), но отличный "сарафан" и перспектива неплохо отработать в длину. 

Скандинавский хоррор СКРЕЖЕТ (RWV) заработал 7 млн рублей, что позволило ему подняться на седьмое место чарта. Почти на миллион меньше освоил перевыпуск российского хита прошлый лет САЛЮТ-7. ПЕРЕВЫПУСК (NKI). Он тоже смог попасть в топ-10 уикенда. 

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