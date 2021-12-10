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Предварительная касса четверга: «Дом Gucci» вновь вне конкуренции

Автор: Георгий Романов

10 декабря 2021

Лучшей из новинок стала семейная комедия «Большой красный пес Клиффорд»

Согласно предварительным даным, самым кассовым релизом четверга вновь стала драма ДОМ GUCCI (UPI). Фильм Ридли Скотта заработал порядка 20 млн рублей и теперь вправе рассчтывать на 120-130 млн рублей по итогам своего второго уикенда.

На третью строчку чарта взобралась лучшая из новинок, семейная комедия БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД (CPP). Проект смог заработать около 4 млн рублей, что может вылиться в 40-50 млн рублей к вечеру воскресенья.

В пятерку лучших попал и перевыпуск первой части культовой франшизы МАТРИЦА (UPI), которая должна разогреть аудиторию перед выходом на следующей неделе фильма МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ. Релиз показал лучшую среднюю заполняемость среди новинок (11 человек на сеанс) и смог записать на свой счет приблизительно 2,5 млн рублей. Рискнем предположить, что минимум 15 млн рублей за четыря дня проката проекту должны покориться.

Не лучшим образом пока идут дела у мюзикла Стивена Спилберга ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (WDS). Фильм освоил за четверг 1,4 млн рублей, его результат по итогам стартового уикенда скорее всего составит 10-12 млн рублей. На похожие цифры может рассчитывать и биографическая драма СПЕНСЕР (BN), чей заработок в первый день проката равен 1,2 млн рублей. Релизы расположились на 8 и 9 местах таблицы лучших релизов четверга соответственно.

Замкнула топ-10 четверга еще одна новинка - отечественная комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (MG). Результат в 0,9 млн рублей в лучшем случае позволит фильму рассчитывать на 6-8 млн рублей за отчетный период.

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