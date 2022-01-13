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Предварительная касса четверга: новинки стартуют ниже ожиданий

Автор: Георгий Романов

13 января 2022

Лидером стал кинокомикс «King's Man: Начало»

С учетом неплохого уровня предпродаж, две главные новинки уикенда стартовали несколько ниже ожиданий.

Согласно предварительным данным, лидером четверга с 22 млн рублей стал фантастический боевик KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS). Подобный результат позволит фильму Мэттью Вона за четыре дня проката освоить 140-160 млн рублей, что станет самым слабым стартом франшизы. 

На второй строчке чарта расположился триллер КРИК (CP), который смог записать на свой счет чуть более 12 млн рублей, что также несколько меньше, чем можно было предположить по крайне неплохим предпродажам. Ребут знаменитой франшизы теперь может рассчитывать на 60-70 млн рублей к концу недели. 

Последней новинкой уикенда, сумевшей пробиться в первую десятку, стала новая работа режиссера Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI). Картина заработала 1,6 млн рублей, и теперь её касса к концу уикенда будет колебаться около отметки в 10 млн рублей. Также стоит отметить, что все три новинки смогли привлечь в среднем на свои сеансы лишь по 10 человек. 

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