Предварительная касса четверга: в отсутствие новых релизов продолжает лидировать «Кощей. Начало»

Пятерка лидеров также осталась неизменной

Согласно предварительным данным, лидером четверга, как и неделю назад, стал анимационный проект КОЩЕЙ. НАЧАЛО (CRP). Релиз заработал чуть более 6 млн рублей и может рассчитывать примерно на 24–26 млн к концу недели.

Из-за отсутствия новинок широкого проката вся первая пятерка осталась неизменной относительно прошлого уикенда, и, по всей видимости, сохранится тот же порядок и к финалу нынешнего.

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