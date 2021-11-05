Предварительная касса четверга: в отсутствие новых релизов продолжает лидировать «Кощей. Начало»
Автор: Георгий Романов
5 ноября 2021
Пятерка лидеров также осталась неизменной
Согласно предварительным данным, лидером четверга, как и неделю назад, стал анимационный проект КОЩЕЙ. НАЧАЛО (CRP). Релиз заработал чуть более 6 млн рублей и может рассчитывать примерно на 24–26 млн к концу недели.
Из-за отсутствия новинок широкого проката вся первая пятерка осталась неизменной относительно прошлого уикенда, и, по всей видимости, сохранится тот же порядок и к финалу нынешнего.
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