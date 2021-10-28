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Предварительная касса четверга: в лидеры выбился мультфильм «Кощей. Начало»

Автор: Георгий Романов

28 октября 2021

Предсказать итоги уикенда невозможно

По предварительным данным, лидером четверга с результатом около 6,5 млн рублей стал отечественный анимационный проект КОЩЕЙ. НАЧАЛО (CRP). Учитывая все обстоятельства, связанные с коронавирусом и закрытием кинотеатров в некоторых регионах страны, включая Москву, это отличный результат. Однако невозможно предположить, сколько в итоге мультфильм сможет записать на свой счет за весь уикенд. В субботу закроется большинство кинотеатров России, что обрушит и так не самые высокие сборы буквально каждого прокатного релиза. 

Еще одна амбициозная новинка, хоррор ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (СР) занял лишь девятую строчку чарта с результатом порядка 0,9 млн рублей. Релиз на старте получил не самое большое количество сеансов, но даже на них средняя заполняемость составила лишь 5 человек на сеанс. 

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