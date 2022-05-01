Предварительная касса уикенда: «Артек» удивляет, другие новинки выступают ниже ожиданий

Фильм «1941. Крылья над Берлином» стартует с первого места, но семейные картины отстают ненамного

По предварительным данным, военная картина 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ стала лидером минувшего уикенда. В свои стартовые выходные релиз заработал порядка 40 млн рублей, что является ниже ожидаемого рынком результатом.

Следом идут семейная комедия АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ, каждый из которых заработал около 38 млн рублей. Победителя сможет определить фотофиниш.

Отечественная комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ собрала к концу воскресенья 20 млн рублей. В то же время анимационный фильм СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ смог заработать лишь чуть более 8 млн рублей.