Предварительная касса уикенда: «Артек» удивляет, другие новинки выступают ниже ожиданий
Автор: БК
1 мая 2022
Фильм «1941. Крылья над Берлином» стартует с первого места, но семейные картины отстают ненамного
По предварительным данным, военная картина 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ стала лидером минувшего уикенда. В свои стартовые выходные релиз заработал порядка 40 млн рублей, что является ниже ожидаемого рынком результатом.
Следом идут семейная комедия АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ, каждый из которых заработал около 38 млн рублей. Победителя сможет определить фотофиниш.
Отечественная комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ собрала к концу воскресенья 20 млн рублей. В то же время анимационный фильм СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ смог заработать лишь чуть более 8 млн рублей.
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