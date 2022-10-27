Предварительная касса четверга: «Либерея: Охотники за сокровищами» вырвалась в лидеры

«Грозный папа» также в тройке лучших

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала новинка — приключенческий проект ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP). Релиз заработал около 8 млн рублей, и теперь за уикенд он может записать на свой счет от 60 до 70 млн рублей. Однако СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP), занимающее вторую строчку, еще может вырваться вперед.

Замкнула тройку лучших семейная картина ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP) c 3,7 млн рублей в своей копилке. Подобный результат, учитывая высокий семейный множитель уикенда, позволит фильму заработать 35-45 млн рублей за четыре дня проката.

Строчкой ниже расположилась еще одна крупная отечественная новинка недели — анимационная работа БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI). Мультфильм в стартовый день записал на свой счет приблизительно 2,4 млн рублей, что позволит ему рассчитывать на 30-40 млн рублей к вечеру воскресенья.

Замкнули десятку лучших два хоррора — УЖАСАЮЩИЙ 2 (WP) и АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (KNLG). Оба проекта освоили около 0,8-0,9 млн рублей, что вряд ли позволит им достичь отметки в 5 млн рублей по итогу четырехдневки.

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