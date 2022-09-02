Предварительная касса четверга: в лидеры выбился «Календарь Ма(й)я»

Все семейные релизы показали высокую заполняемость

Первое сентября выдалось для кинотеатров довольно удачным. Пять семейных релизов в первой десятке показали заполняемость свыше 20 человек на сеанс. Это, конечно же, связано с Днем знаний и школьными групповыми походами в кинотеатр. Лидером стал отечественный проект КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (CRP), заработавший около 16 млн рублей и забравшийся на первую строчку чарта. Конечно, весь уикенд выдержать в таком темпе не получится, но картине вполне по силам освоить 40-50 млн рублей за четыре дня проката.

Анимационная новинка ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (CP) заняла восьмое место таблицы лучших релизов четверга, собрав чуть меньше 2 млн рублей. К вечеру воскресенья от мультфильма можно ждать 10-12 млн рублей.

Замкнул десятку лучших триллер ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (CRP). Новый фильм Дэвида Кроненберга записал на свой счет 1,7 млн рублей и вероятнее всего к концу уикенда доберется до отметки в 10 млн рублей.



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