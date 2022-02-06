Предварительная касса уикенда: «Падение луны» выигрывает, «Непослушник» удивляет

Российская комедия стартует значительно выше ожиданий

Согласно предварительный данным, лидером уикенда стал фильм-катастрофа Роланда Эммериха ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (CP). Проект прошел по нижней границе ожиданий и заработал около 140 млн рублей.



Зато значительно превзошел предстартовые прогнозы российский релиз НЕПОСЛУШНИК (CRP). Комедия с Виктором Хориняком в главной роли записала на свой счет порядка 90 млн рублей и показала лучшую среднюю среднюю заполняемость среди новинок (15 члоевек на сеансе). Это позволило фильму занять вторую строчку в таблице лучших релизов уикенда.



А вот две оставшиеся новинки, попавшие в топ-10, своими сборами скорее разочаровали. Отечественная романтическая комедия ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (SPPR) расположилась на седьмой строчке чарта с результатом в районе 14 млн рублей за четыре дня проката . У фильма наименьшая наработка на сеанс среди всех рассматриваемых релизов (1800 рублей). Новый фильм Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (VLG) и вовсе пополнил свою копилку лишь на 6 млн рублей, замкнув первую десятку.



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